В Южной Корее построят крупнейший в мире парк Леголенд

Сеул, , 20:17 — REGNUM В Республике Корея откроют парк развлечений «Леголэнд» — город, целиком построенный из деталей легендарного конструктора LEGO. Строительство начнётся уже в 2019 году и завершится к 2022, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Южнокорейский «Леголэнд» станет десятым в мире и расположится на острове Хаджун близ города Чхунчхон в 85 километрах от Сеула. Общая стоимость проекта оценивается в 259 миллионов долларов; причём 188 вложит компания-оператор Merlin Entertainments, а оставшуюся сумму — правительство провинции Канвон. Тем не менее после завершения строительства парк полностью перейдёт в собственность компании. Площадь застройки составит 1,3 миллиона квадратных метров, что сделает его крупнейшим в мире. Отмечается, что парк будет оснащён аттракционами, тематическими зонами, кинотеатром, ресторанами и магазинами.

Первый парк развлечений был открыт еще в 1968 году в Дании. Примечательно, что каждый «Леголэнд» является уникальным и строится по индивидуальному проекту.