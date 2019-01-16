В России предложили давать за ЗОЖ налоговые вычеты

Москва, , 12:19 — REGNUM Расходы на фитнес предлагают компенсировать жителям России за счет налоговых вычетов. Такую инициативу эксперты ОНФ обсудят на мартовском совещании, посвященном здоровому образу жизни, после чего направят предложение профильному ведомству, передает 16 января RT.

Предложено предоставлять вычеты по схеме, уже реализуемой для образовательных и медицинских услуг. Социальный вычет будет распространяться на суммы, уплаченные за занятия физкультурой.

Верхний предел вычетов ограничат, поэтому получить выгоду за счет посещений элитных спортзалов, занятий гольфом или парусным спортом не выйдет, пояснили в ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (61%) ведут здоровый образ жизни. Согласно данным ВЦИОМ, чаще занимаются спортом молодые люди в возрасте 25−34 лет (64%).

Читайте также: Более 60% граждан ведут здоровый образ жизни