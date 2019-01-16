Получавший «откаты» чиновник из Дагестана останется под арестом

Махачкала, , 12:22 — REGNUM Руководитель дагестанского филиала управления федеральных автодорог «Каспий» Магомедрасул Омаров останется под арестом. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокатам не удалось добиться для своего подзащитного изменения меры пресечения на домашний арест, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Напомним, Омаров был задержан 4 сентября 2018 года после обысков в его доме и на рабочем месте. Спустя пять дней ему было предъявлено обвинение, и постановлением Советского районного суда города Махачкалы он был заключён под стражу. Позже мера пресечения несколько раз была продлена, в последний раз — до 3 марта 2019 года.

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Как установила прокуратура Дагестана, глава филиала ФКУ «Упрдор «Каспий» сообщил гендиректору одной из коммерческих организаций, что может повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на сумму 2,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги, заключенного с головной организацией управления.

За это Омаров рассчитывал получить «откаты» в размере 680 млн рублей. В декабре 2017 года предприниматель передал обвиняемому 60 млн рублей. В последующем незаконные действия были пресечены правоохранительными органами.