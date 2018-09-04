Дагестан: главу «Упрдор «Каспий» подозревают в «откатах» на 680 млн рублей

Махачкала, , 17:09 — REGNUM Стало известно, в чем обвиняется задержанный сегодня, 4 сентября, руководитель ФКУ «Упрдор «Каспий» Магамедрасул Омаров. По данным прокуратуры, в результате проверки исполнения законодательства при использовании бюджетных средств в сфере дорожного строительства был выявлен факт коррупции. В отношении главы «Упрдор «Каспий» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

Как установлено в результате оперативно-следственных действий, глава управления дорожного строительства пообещал генеральному директору одной из строительных компаний содействие в заключении госконтракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на сумму 2,7 млрд рублей.

На этой сделке подозреваемый намеревался получить от подрядчика 680 млн рублей в виде «откатов». В декабре 2017 и феврале 2018 года злоумышленнику была выплачена часть суммы в размере 60 млн рублей. После чего его незаконные действия были пресечены сотрудниками УФСБ и прокуратуры региона.

Прокуратура Республики Дагестан совместно с УФСБ России по РД провела проверку исполнения законодательства при использовании бюджетных средств в сфере дорожного строительства.

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Ранее ИА REGNUM, сообщало, что в управлении федеральных автомобильных дорог «Каспий» 4 сентября были проведены обыски, задержан глава организации Магамедрасул Омаров.