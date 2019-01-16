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Facebook вложит $300 млн в поддержку «журналистской деятельности»

Общество

В компании Facebook продолжат бороться с дезинформацией

Facebook вложит $300 млн в поддержку «журналистской деятельности»
Иллюстрация:  spiegel.de
Facebook

Менло-Парк, США, 16 января 2019, 12:03 — REGNUM  Компания Facebook инвестирует 300 млн долларов США в различные проекты, связанные с «журналистикой деятельностью», в том числе для продвижения СМИ, которые особенно страдает от цифровой революцию, сообщает Le Figaro.

«Мы будем продолжать бороться с ложными новостями, дезинформацией и некачественными новостями», — заявила Альма Дейл Кэмпбелл Браун, вице-президент по связям со СМИ в Facebook, добавив, что «есть возможность помочь местным СМИ расти и преуспевать».

Напомним, в начале января 2017 года социальная сеть Facebook уже запустила «проект журналистики», в частности, чтобы «укрепить связи» платформы с медиаиндустрией. Сумма, вложенная в эту инициативу, не разглашается.

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