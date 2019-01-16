«Тут я неправ»: сотрудник 1C Game Studios, назвавший журналистов «быдлом»

Москва, , 12:25 — REGNUM После резкого высказывания сотрудника 1C Game Studios Альберта Жильцова касательно игровой журналистики, портал GameMAG потребовал его увольнения. Жильцов прокомментировал собственное высказывание на YouTube-канале передачи «После титров» и признал свою неправоту.

«Тут я неправ, спасибо, я не думал, что это кто-то, кроме друзей, смотреть будет. Учту, возразить мне нечего», — сообщил Альберт Жильцов.

Ранее эта ситуация активно обсуждалась в сети среди игровых журналистов. Напомним, что в эфире «После титров» Жильцов негативно высказывался об игровой журналистике в целом и отечественной в частности. В программе он называл журналистов «быдлом, которое нужно кормить и поить». Тогда портал GameMAG сообщил, что прекратит любую информационную поддержку шутера «Калибр», над которым работает 1C Game Studios, и потребовал увольнения Жильцова.

Представитель компании Wargaming, которая издаёт «Калибр» сообщил порталу DTF о том, что компания не согласна со словами Жильцова и не поддерживает его точку зрения.

«Компания Wargaming, как издатель проекта «Калибр», не разделяет мнение сотрудника 1С Game Studios Альберта Жильцова. Мы считаем, что игровые медиа — важный канал коммуникации с аудиторией для любого издателя или разработчика», — сообщил Иван Живица, представитель компании Wargaming.

Напомним, что «Калибр» — это мультиплеерная видеоигра в жанре шутера от третьего лица, разработанная компанией 1C Game Studios. Сейчас проект находится на этапе закрытого тестирования и распространяется по условно-бесплатной модели.

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