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На востоке Китая создан центр обработки спутниковых данных «шелкового пути»

Общество

К концу 2018 года центр получил возможность получать, хранить, обрабатывать и распространять сведения в реальном времени с 26 спутников

Фучжоу, Китай, 16 января 2019, 08:03 — REGNUM  Центр обработки спутниковых данных Морского шелкового пути открылся в столице провинции Фуцзянь городе Фучжоу на востоке Китая, сообщили на сайте Государственной администрации науки, технологий и промышленности для национальной обороны Китая, передает 15 января агентство Синьхуа.

Центр обслуживания будет предоставлять стандартные данные, продукцию с добавленной стоимостью и услуги системы спутникового дистанционного зондирования. Он может применяться по широкому спектру направлений: защите земель, лесов и экологии, изучении водных ресурсов, в сельском хозяйстве, в борьбе с катаклизмами, а также для изучения погоды и океанов.

К концу 2018 года центр получил возможность получать, хранить, обрабатывать и распространять сведения в реальном времени с 26 спутников.

Отметим, что центр был построен компанией Fujian Electronics and Information Group. Он покрывает провинции Фуцзянь, Чжэцзян, Гуандун, Хайнань и Сычуань, а также Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг, Макао и Тайвань.

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