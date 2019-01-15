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В Софии прошла фотовыставка в поддержку ДНР и ЛНР

Общество

Свои работы представили болгарские фотографы

София, 15 января 2019, 19:59 — REGNUM  В болгарской столице София прошла фотовыставка «Война за мир на Донбассе» в поддержку Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), сообщает 15 января «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, выставка была организована ассоциацией «Оплот Болгарии» совместно с болгарскими музыкантами и фотографами. На выставку были приглашены послы и болгарские общественные деятели и политики, а государственное телевидение Болгарии опубликовало сюжет о фотовыставке.

«Наши мысли и сердца со всеми теми, кто подвергается насилию, угнетению, страдает от голода, холода и постоянных обстрелов. Мы поддерживаем жителей Донбасса, страдающих от военных действий», — сказали организаторы выставки.

Выставка также будет представлена в Австрии, Германии и России.

Напомним, несмотря на официальную позицию западных стран о непризнании ДНР и ЛНР, многие люди, в том числе известные политики и культурные деятели, поддерживают независимость республик и требуют прекращения войны.

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Международное участие в делах ДНР и ЛНР
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