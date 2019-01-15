Петербуржцев призвали окунаться в Крещение по «призванию», а не для селфи

Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Петербуржцам, желающим участвовать в крещенских купаниях, не рекомендуют фотографироваться после этого ритуала. Об этом заявил 15 января профессор НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Евгений Зиновьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам медика, целесообразно максимально сократить свое пребывание на морозе как до, так и после купания в проруби, вся процедура должна занимать не более минуты. Так что, вероятно, стоит воздержаться от многочисленных селфи для соцсетей. «Не надо стоять в очередях, разгуливать, фотографироваться, в общем, делать всё то, что не имеет отношения к процедуре», — заметил Зиновьев.

Напомним, 19 января православные верующие отмечают Крещение (Богоявление) Господне, что сопровождается купаниями в прорубях-иорданях. Евгений Зиновьев призвал горожан адекватно оценить состояние своего организма, потому что окунаться стоит только «здоровым людям», а избегать тем, чьи болезни являются прямым противопоказанием к таким мероприятиям.

«Это бронхиты, пневмонии, ОРВИ, воспалительные заболевания мочеполовой сферы, даже если они в ремиссии. Разумеется, противопоказанием являются болезни со стороны кровообращения и дыхания. Это ишимическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма. Противопоказанием может быть перенесенный ранее инсульт или инфаркт миокарда», — добавил Зиновьев.

По его мнению, идеально было бы посетить врача-терапевта накануне погружения и получить от него рекомендации, хотя медик и признает, что настолько разумно поступит минимальное число граждан. Кроме того, он не рекомендует допускать до проруби маленьких детей и пожилых людей. Школьнику позволительно участие, если он имеет представление о закаливании и уже проходил через что-то подобное.

Профессор Зиновьев отметил, что за несколько дней до праздника подготовить организм к такому стрессу невозможно, регулярное закаливание должно продолжаться в течение минимум нескольких месяцев до 19 января, так что готовность может быть лишь психологической.

Тем не менее, стоит соблюсти и базовые рекомендации врачей: за 2−3 часа лучше поесть, но не наедаться, категорически запрещен алкоголь. Его прием заранее для согревания или в качестве защиты от переохлаждения — народная легенда, и в этом нет никакого смысла, подчеркивает профессор. Принять спиртное можно только уже в теплом помещении, согревшись после купания, если есть желание таким образом расширить сосуды.

Как подчеркнул начальник управления ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, участвовать в крещенских купаниях необходимо в официально подготовленных иорданях, о которых известно МЧС, так как их проверят заранее на прочность льда, там будут дежурить спасатели, водолазы, готовы пункты обогрева и горячие напитки. Устраивать проруби самостоятельно, тем более далеко от берега, категорически не рекомендуется. Никто не сможет запретить гражданам купаться там, где им хочется, но существуют штрафы за выход на лед в неразрешенных местах.

Разрешенные места для крещенских купаний появятся на сайтах районных администраций и ГУ МЧС по Петербургу 18 января.

Протоиерей Михаил Браверман напомнил петербуржцам, что не стоит ждать от крещенской воды, даже если над ней проведен православный обряд, «магических» свойств. А также не стоит принимать участия в купаниях из каких-то мирских побуждений.

«Если мы окунаемся в прорубь с молитвой, благодарением бога, тогда, конечно, это будет нам исцелением, здравием души и тела. Если мы просто хотим кому-то доказать, что мы это можем, это подростковая, неправильная мотивация», — сказал протоиерей, заметив, что окунаться лучше «по духовному призванию».

«Само по себе окунание в прорубь не является особым подвигом, подвигом является жизнь во исполнение божьих заповедей», — напомнил священник.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптик указал, где самый толстый лед в Петербурге перед Крещением