Министр РФ: заказчиком образования должны стать потребности ребёнка

Москва, , 17:04 — REGNUM Потребности ребёнка, а не государство должны стать заказчиком образовательных услуг. Об этом в рамках Гайдаровского форума 15 января заявила замминистра просвещения РФ Мария Ракова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, образовательный процесс в России должен перейти к индивидуализации и вариативности обучения. Кроме того, важно создавать сеть образовательных учреждений.

«В центре образования должен находиться ребенок. Этого никогда раньше не было», — отметила Ракова.

Директор школы 548 Ефим Рачевский, в свою очередь, добавил, что государство должно выполнять свою функцию предоставления субсидий, однако акцент в образовательном процессе должен сместиться к потребностям обучающихся.

«Ничего плохого точно не произойдёт», — добавил он.

Рачевский также предложил создать специальный центр для обучения и развития способностей «одарённых двоечников», в которых зачастую гораздо более, нежели в отличниках, заинтересованы работодатели.

Как сообщало ИА REGNUM, тема юбилейного Гайдаровского форума в 2019 году — «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды.

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