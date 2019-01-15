В игре Fallout 76 появилось «народное ополчение» против нечестных игроков

Вашингтон, , 13:38 — REGNUM В игре Fallout 76 появилось «народное ополчение» против игроков, использующих нечестные методы в прокачке своих персонажей. Издание Polygon сообщает, что ополченцы зашли слишком далеко и начали убивать персонажей невиновных игроков.

Проблема началась из-за появления «дюперов» — игроков, использующих ошибки игры и другие возможные средства для получения множества копий самых мощных игровых предметов. Идеей создания народного ополчения было обнаружение дюперов и убийство их персонажей.

Однако, в скором времени многие игроки начали жаловаться, что их убивают просто так. Дело в том, что пользователи Reddit опубликовали список примет, по которым можно определить дюпера.

Оказалось, что список вышел настолько размытым, что геймеры перестали отличать обычных игроков от дюперов. Так, игрок с ником TGriff97 пожаловался, что ополченцы сломали игровой лагерь его девушки. Они решили, что её персонаж на низком уровне не может иметь все те предметы, которые передал ей TGriff97. В некоторых случаях ополченцы даже просили игроков присылать скриншоты своего экрана для доказательства честной игры. Разработчики игры пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нескольким геймерам удалось найти в Fallout 76 первого неигрового персонажа по имени Wooby. В комнате, в которой обнаружили Wooby, также находятся многочисленные игровые предметы. Большинство из них пока не были введены в игру. Напомним, что в Fallout 76 нет неигровых персонажей. Изучая Пустоши, геймеры могут встретить лишь других игроков.

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