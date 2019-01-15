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Трамп поздравил команду по американскому футболу гамбургерами

Общество

Так он поздравил университетскую команду по американскому футболу с чемпионством

Вашингтон, 15 января 2019, 12:19 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заказал в Белый дом около 300 бургеров, чтобы поздравить команду университета Клемсона по американскому футболу с первенством США. В пресс-службе президента объяснили, что Белый дом был ограничен в выборе меню из-за приостановки работы правительства, передает CNN.

В начале января команда университета Клемсона по американскому футболу выиграла первенство США среди студентов, а также побила 122-летний рекорд по количеству побед. По традиции Трамп пригласил спортсменов на ужин в Белый дом, где гостям подали около 300 бургеров из McDonalds, Wendy's и Burger King, а также картошку фри.

https://twitter.com/hunterw/status/1084954858254405632

Как отметили в Белом доме, президент заплатил за угощения из личных средств. Перед ужином он заявил, что считает бургеры и картошку фри «великой американской едой», а также любимой едой студентов-футболистов.

В пресс-службе президента объяснили, что Белый дом был ограничен в выборе меню, так как большую часть персонала отстранили из-за приостановки работы правительства.

Напомним, главная причина паузы — нежелание демократов прийти к соглашению с президентом и выделить более $5 млрд на строительство стены на границе США и Мексики. Приостановка работы правительства длится с 22 декабря 2018 года и побила предыдущий рекорд — шатдаун при Билле Клинтоне продлился 21 день: с 16 декабря 1995 по 5 января 1996 года.

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