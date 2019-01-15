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Студия Screen Gems снимет фильм по игре Just Dance

Общество

В картине прозвучат композиции популярных современных исполнителей

Монтрёй, Франция, 15 января 2019, 12:21 — REGNUM  Студия Screen Gems получила права на экранизацию видеоигры Just Dance, разработанной компанией Ubisoft. Сейчас студия занята поиском сценаристов для проекта, сообщает издание Deadline.

От киноподразделения Ubisoft картиной займутся Джейсон Олтмэн и Маргарет Бойкин. От студии Olive Bridge Entertainment — Джоди Хильдебранд и Уилл Глак. В фильме прозвучат композиции Шакиры, Фаррела Уильямса, Дженнифер Лопес, Кельвина Харриса и др. Все эти исполнители работают с Sony Music, а их песни регулярно появляются в играх франшизы Just Dance.

Напомним, что Just Dance — музыкальная видеоигра в поджанре «игра на ритм». Первая часть, разработанная французской компанией Ubisoft, вышла в 2009 году. С тех пор франшиза Just Dance является вторым по популярности брендом компании, после Assassins Creed. В играх серии геймеры повторяют танцевальные движения, представленные на экране, под композиции популярных исполнителей.

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