Прокуратура проверит состояние замерзающих косаток в Приморье

Владивосток, , 11:18 — REGNUM В Приморском крае начата проверка состояния содержащихся в бухте Средняя в Приморье косаток и белух. Её проводят специалисты Амурской бассейновой природоохранной прокуратура по обращениям, поступившим от пяти экологических организаций.

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Среди обитателей «китовой тюрьмы» в Приморье могут оказаться детёныши моржа

Ранее экологи заявили, что бухта, где содержатся незаконно выловленные морские животные, покрывается ледяной коркой и это может сказаться на состоянии косаток.

«Вчера зафиксировано обращение экологов. По этому вопросу Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой проводится проверка», — приводит РИА Новости слова представителя надзорного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2018 года в Приморском крае следователи начали расследование уголовного дела о незаконном вылове водных биоресурсов, возбуждённое в отношении добытчиков косаток и белух. По данным СКР, предприниматели, получившие разрешение на отлов для культурно-просветительских целей, летом добыли 90 белух и 12 косаток. При этом большинство их них не достигли половой зрелости, а 13 млекопитающих вообще были ещё детёнышами.

В настоящее время животные содержатся в так называемой китовой тюрьме в бухте Средняя в Приморье. Млекопитающие находятся «в арестованном состоянии»: их нельзя выпустить из мест для передержки.

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