Hulu выпустил фильм про «худший фестиваль в истории» раньше Netflix

Нассау, , 11:11 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Hulu выпустил документальный фильм про «худший фестиваль в истории» Fyre Festival за четыре дня до ожидаемой премьеры фильма Netflix на эту же тему. В отличие от конкурента, Hulu не анонсировал свою работу и опубликовал тизер лишь после выхода картины.

Фильм Hulu собственного производства называется Fyre Fraud («Афера на Fyre»). Сервис занялся его продвижением за пять минут до премьеры: в Twitter кинотеатра появился репост вирусной фотографии с бутербродами на фестивале и шутка по поводу украденных организаторами денег.

https://twitter.com/trev4president/status/857776562615308288

Пока не известно, в чем состоит кардинальное отличие фильмов Hulu и Netflix. Судя по трейлерам, в обеих лентах использованы видео, снятые посетителями фестиваля, и интервью с людьми, которые участвовали в его организации. Hulu также взял интервью у организатора мероприятия, бизнесмена Билли Макфарланда.

Напомним, музыкальный фестиваль Fyre Festival должен был состояться на одном из Багамских островов в конце апреля 2017 года. Его организовывали Макфарланд и рэпер Ja Rule. Фестиваль рекламировали известные модели и звёзды Instagram, а билеты стоили несколько тысяч долларов. Гостям обещали VIP-номера, выступления знаменитых исполнителей, частные самолёты и еду от лучших шеф-поваров мира. Вместо этого участники фестиваля обнаружили палатки без кроватей, биотуалеты, отсутствие известных артистов и еду из контейнеров. Журналисты прозвали мероприятие «худшим фестивалем в истории», а на организаторов подали два коллективных иска. В октябре 2018 года Макфарланда приговорили к шести годам тюрьмы и штрафу в $26 млн за мошенничество.

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