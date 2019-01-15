Шприц-ручки для инсулина незаконно попали в аптеки Ташкента — СМИ

Астана, , 10:21 — REGNUM Шприц-ручки для инсулина, предназначенные для жителей Казахстана, незаконно попали на рынок Узбекистана, заявила директор фонда «Правовой меди-центра» Диана Окремова, сообщает 15 января издание Informburo.

Директор фонда сказала, что цены на инсулин в аптеках Ташкента оказались ниже оптовых цен в Казахстане. Окремова предположила, что препарат может предназначаться для людей, получающих лекарства по бесплатной гарантированной помощи в Казахстане.

В комитете формации министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что по данному факту проводится расследование. Стоимость одной шприц-ручки составляет 60 тыс. сум ($7,2).

Напомним, СМИ Казахстана сообщали, что в начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.

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