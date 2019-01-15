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Время регистрации брака в Казахстане планируют сократить до трех дней

Общество

В Казахстане сформирован законопроект, направленный на оптимизацию 121 государственной услуги

Астана, 15 января 2019, 09:44 — REGNUM  Срок регистрации заключения брака в Казахстане планируется сократить с одного месяца до трех дней, заявил министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев на заседании правительства, сообщает 15 января агентство «Казинформ».

По словам министра, ведомство сформировало законопроект, который направлен на оптимизацию 121 государственной услуги. В рамках оптимизации услуги по регистрации брака будет предоставлена возможность выбора даты регистрации до 2-х месяцев со дня подачи заявления.

Абаев добавил, что принятие законопроекта позволит автоматизировать 80% госуслуг в 2019 году, а в 2020 году — 90% госуслуг. Планируется, что количество документов, предоставляемых в бумажной форме, сократится на 110 млн.

Напомним, в 2019 году в рамках программы оптимизации государственных услуг в Казахстане «больничные листы» планируется перевести в электронный формат.

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