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Глава Свердловской железной дороги может стать фигурантом новых дел

Общество

Ясность появится в феврале

Екатеринбург, 15 января 2019, 09:29 — REGNUM  Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов может стать фигурантом новых уголовных дел. Такой возможности на встрече с журналистами не исключил глава Уральского следственного управления на транспорте Пётр Решетников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил Решетников, сейчас следователи проверяют Миронова на возможную причастность к другим преступлениям. Примерно в феврале станет известно, возбудят ли против руководителя новые уголовные дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Миронов был задержан 13 декабря на рабочем месте и затем, 14 декабря, арестован. Ему вменили коррупционное преступление и злоупотребление должностными полномочиями.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в отношении главы Свердловской железной дороги завели ещё одно дело

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