Ушел из жизни конструктор авиадвигателей Александр Саркисов

Москва, , 05:13 — REGNUM Конструктор авиационных двигателей Александр Саркисов скончался 13 января на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).

Дату и место прощания с конструктором пресс-служба назвать затруднилась. Также не сообщается о причинах смерти Саркисова.

Александр Саркисов родился в Москве в 1936 году. Оканчивал Уфимский авиационный институт, работал в Уфимском ОКБ, где позднее стал заместителем главного конструктора.

В течение 15 лет, с 1988 по 2003 годы, был генеральным конструктором завода имени Климова в Санкт-Петербурге, где работал над созданием газотурбинных двигателей для авиации.