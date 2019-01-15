В Лос-Анджелесе началась забастовка учителей

Лос-Анджелес, США, , 04:50 — REGNUM Более 30 тысяч учителей школ американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) 14 января начали забастовку, сообщает газета The New York Times.

По данным газеты, учителя начали забастовку с требованиями повышения оплаты труда, сокращения количества классов в школах и найма дополнительных педагогов и библиотекарей. Также сообщается, что забастовка затронет около 500 тысяч школьников. Однако школы готовы продолжить свою работу, так как власти города наняли дополнительных педагогов на время забастовки. Газета подчеркивает, что это первая подобная крупная протестная акция за последние 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в греческих Афинах прошла протестная акция учителей, выступавших против законопроекта о новом порядке приема на работу в госучреждения, который затрудняет прием сотрудников на постоянную работу. В ходе акции между полицией и протестующими начались столкновения. При разгоне демонстрации полиция применяла дубинки и слезоточивый газ.

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