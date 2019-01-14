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Министр рассказал о планах по экспорту московского мусора в Швецию

Общество

Согласно проекту, на заводе в России мусор могут собирать в брикеты, чтобы вывозить по железной дороге

Министр рассказал о планах по экспорту московского мусора в Швецию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Кобылкин

Москва, 14 января 2019, 18:17 — REGNUM  Российский мусор из строящегося полигона «Шиес» в Архангельской области могут увозить в Швецию и другие страны Европы, сообщил 14 января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, передаёт РБК.

Согласно проекту, на заводе в России мусор могут собирать в брикеты, чтобы вывозить по железной дороге. Министр отметил, что инициатива пока не прошла экспертизу в Минприроды. Он попросил специалистов Росприроднадзора оценить идею. По мнению Кобылкина, — это «красивая история».

«Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?» — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области жители вышли на митинги против строительства мусорных полигонов и приёма в их регионе столичного мусора. В самой Москве и Подмосковье проблема складирования и переработки мусора уже несколько лет является одной из центральных.

Читайте ранее в этом сюжете: По Архангельской области прокатилась волна митингов против ввоза мусора

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