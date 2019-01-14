Понедельник, 14 Января 2019 года
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В Twitter перечисляют лучшие российские фильмы

Общество

Пользователи решили развеять стереотип о низким качестве российского кино

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В Twitter перечисляют лучшие российские фильмы
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Эрих
«Лето» Кирилла Серебренникова

Москва, 14 января 2019, 16:44 — REGNUM  В Twitter запустили тред о лучших российских кинокартинах. Пользовательница с ником «Эрих» рассказала о фильмах и сериалах России и стран СНГ, чтобы опровергнуть стереотип о том, что российское кино обычно низкого качества. К её инициативе присоединились и другие юзеры.

В первоначальный список вошли тридцать проектов. Рейтинг возглавил"Ученик» Кирилла Серебренникова, «Кислота» Александра Горчилина, «Класс коррекции» Ивана Твердовского, «Я не вернусь» Ильмара Paar и «Довлатов» Алексея Германа-младшего. Также среди лучших картин по мнению «Эрих» оказались «Нелюбовь» и «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Похороните меня за плинтусом» Сергея Снежкина, «Аритмия» Бориса Хлебникова и другие.

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«Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Эрих
«Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего
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«Метод» Юрия Быкова
Иллюстрация: Скриншот страницы Twitter Эрих
«Метод» Юрия Быкова

Тред набрал порядка 10 тысяч лайков и почти 2,5 тысячи репостов. Пользователи также дополнили список своими любимыми российскими картинами, среди которых оказались фильмы «Горько», «Дурак», «Страна Оз», «Теснота», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и другие.

Ранее на Reddit запустили тред, в котором пользователи перечислили неочевидные признаки того, что отношения идут к расставанию. По мнению юзеров, стоит насторожиться, если отношения превратились в рутину, партнер вызывает раздражение, а количество физических контактов сократилось.

Читайте ранее в этом сюжете: На Reddit перечисляют признаки скорого расставания

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