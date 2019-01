Блогер сняла пародию на трейлер чемпионата мира по League of Legends

Сеул, , 16:37 — REGNUM YouTube-блогер с ником JKMercury выложила на своём канале видеопародию на трейлер чемпионата по игре League of Legends 2018 World Championship. В опубликованном ролике девушка покадрово воссоздаёт популярный анимационный клип на песню RISE при помощи домашней утвари.

JKMercury полностью перенесла все сцены из популярного клипа на песню RISE своими силами. Свой ролик она называет «малобюджетной» версией оригинального трейлера. Все сцены она снимала в собственной квартире и использовала предметы домашнего окружения: карандаши, кружки и даже попугая. Ролик вышел 13 января и собрал 118 тыс. просмотров.

Трейлер чемпионата по League of Legends — это анимационный клип на песню RISE, которую исполняют The Glitch Mob, Mako и The Word Alive. Компания Riot Games выпустила его перед стартом соревнований на своём YouTube-канале, где клип быстро завоевал популярность игрового сообщества. По сюжету ролика южнокорейский игрок с ником Ambition преодолевает различные препятствия на пути к чемпионскому кубку и сражается с другими участниками турнира.

