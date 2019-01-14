Ирина Яровая предложила наказание за нарушения при донорстве крови

Москва, , 16:03 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила ввести ответственность за качество и безопасность подготовки донорской крови, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Мы предлагаем по донорской крови и по правилам безопасности предусмотреть отдельную зону ответственности», — сказала Яровая в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

Парламентарий считает странным отсутствие в законодательстве санкций за подобные нарушения.

«Донорская кровь — это особая история и для сохранности жизни, здоровья, безопасности, и по соблюдению правил», — подчеркнула она.

Одной из главных проблем на сегодняшний день является заметное сокращение количества доноров. По мнению ряда экспертов, одной из причин стало сокращение льгот для доноров крови.