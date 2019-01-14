Понедельник, 14 Января 2019 года
16:04:20 МСК

Ирина Яровая предложила наказание за нарушения при донорстве крови

Общество

Предлагается уголовная и административная ответственность за нарушения при переливании

Москва, 14 января 2019, 16:03 — REGNUM  Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила ввести ответственность за качество и безопасность подготовки донорской крови, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

«Мы предлагаем по донорской крови и по правилам безопасности предусмотреть отдельную зону ответственности», — сказала Яровая в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

Парламентарий считает странным отсутствие в законодательстве санкций за подобные нарушения.

«Донорская кровь — это особая история и для сохранности жизни, здоровья, безопасности, и по соблюдению правил», — подчеркнула она.

Одной из главных проблем на сегодняшний день является заметное сокращение количества доноров. По мнению ряда экспертов, одной из причин стало сокращение льгот для доноров крови.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Донорство крови
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить