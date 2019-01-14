Во Франции не поддержат «альянс» Insoumis, RN и «желтых жилетов» — опрос

Париж, , 15:43 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Франции считают, что альянс между партией «Неподчинившаяся Франция» (Insoumis) Жан-Люка Меланшона, партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и движением «желтых жилетов», как «мало вероятен, так и не желателен». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения во Франции.

Известно, что исследование института общественного мнения было направлено на изучение возможности развития сценария в «итальянском стиле» во Франции. Речь идет о сближении итальянской ультраправой партии «Лига Севера» и популистского движения «пять звезд», которое привело к формированию единого правительства в Италии, сообщает Le Figaro.

Согласно опросу, проведенному во Франции, альянс Жан-Люка Меланшона, Марин Ле Пен и движения «желтые жилеты» маловероятен (43%). Только 20% респондентов ответили, что союз «возможен» и 4% — «весьма вероятен».

При этом, 82% респондентов заявили, что не хотели бы создание такого альянса, из них 69% ответили, что «вовсе этого не хотят».

Известно также, что среди сторонников партии Марин Ле Пен 49% могли бы предположить подобный альянс, а среди сторонников Жан-Люка Меланшона таких только 23%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, только 31% жителей Франции заявили, что «поддерживают» движение «желтые жилеты».

Подробности: Жители Франции стали меньше поддерживать движение «желтые жилеты» — опрос