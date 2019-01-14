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Грипп на Украине: в школах Луцка и Одессы объявлен карантин

Общество

В Луцке карантин продлится до 20 января

Луцк, Украина, 14 января 2019, 14:23 — REGNUM  Во всех школах Луцка и Одессы из-за гриппа объявлен карантин с 14 января 2019 г, сообщает УНН.

По данным информационного агентства, карантин в школах Луцка продлится до 20 января, а в Одессе — до 18 января.

«Медики рекомендуют продлить каникулы, благодаря которым будет снижено число больных гриппом. Предлагаем руководителям учреждений всех типов продлить каникулы», — заявила директор департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Напомним, 9 января 2019 года в Острожском районе Ровенской области от осложнений, вызванных гриппом, умерла 16-летняя девушка.

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Грипп, ОРЗ
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