В Ровенской области от гриппа скончался подросток

Ровно, Украина, , 13:37 — REGNUM В Острожском районе Ровенской области от осложнений, вызванных гриппом, умерла 16-летняя девушка-подросток, заявили в Ровенском областном лабораторном центре, сообщило 9 января информационное агентство «УНН».

"Ребёнок обратился 02.01.2019 года за медицинской помощью и сразу был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Острожской ЦРБ. Однако все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными и 7 января девушка умерла», — сказано в сообщении.

В лаборатории подтвердили диагноз: грипп А, вирусный энцефалит.

Напомним, ранее стало известно о смерти 49-летнего жителя Ровенской области. Мужчина умер из-за последствий тяжёлой формы кори.

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