В Ровенской области от гриппа скончался подросток

Ровно, Украина, 9 января 2019, 13:37 — REGNUM В Острожском районе Ровенской области от осложнений, вызванных гриппом, умерла 16-летняя девушка-подросток, заявили в Ровенском областном лабораторном центре, сообщило 9 января информационное агентство «УНН».
"Ребёнок обратился
В лаборатории подтвердили диагноз: грипп А, вирусный энцефалит.
Напомним, ранее стало известно о смерти 49-летнего жителя Ровенской области. Мужчина умер из-за последствий тяжёлой формы кори.
Читайте также: В Ровенской области от кори умер взрослый мужчина