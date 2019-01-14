Подозреваемый в убийстве Дениса Тена дал признательные показания — СМИ

Астана, , 10:39 — REGNUM Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы К. дал признательные показания в суде Алма-Аты, сообщает 14 января издание Tengrinews.kz.

В ходе заседания суда подозреваемый подробно рассказал о событиях предшествовавших убийству.

Подозреваемый уточнил, что у него находился рюкзак с инструментами, а зеркало с машины фигуриста снимал Арман К. После того, как к машине подошел хозяин, Арман К. стал убегать, но Денис Тен догнал его, и завязалась драка.

«Как только я подошел, Арман упал и прислонился к сетке от удара Дениса. В этот момент я подошел с правой задней стороны к Денису и оттащил его, потянул за руки. … Думал… он испугается и убежит. Но он стоял там», — сказал Нуралы К.

Как сообщало ИА REGNUM, Нуралы К. подозревается в разбое и убийстве. По делу проходят еще двое подозреваемых Арман К. и Жанар Т. Убийство призёра зимних Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена вызвало широкий общественный резонанс в Казахстане.

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