Вернувшийся в Россию бизнесмен из 90-х Капчук предстанет перед судом

Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет бизнесмен Сергей Капчук, который в 2018 году вернулся в Россию из Великобритании, где находился последние годы. Его обвиняют по части 3 статьи 159 УК России, предусматривающей ответственность за мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере, сообщили журналистам в суде.

Дело рассматривает Верх-Исетский райсуд. Оно поступило 12 декабря 2018 года.

Следствие считает, что Сергей Капчук имел отношение к сделке 1997 года по приобретению в Москве трёхкомнатной квартиры. Ранее за это преступление был осуждён брат Сергея Константин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Капчук стал одним из бизнесменов, которые решили вернуться в Россию. Помощь в этом оказал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Сергей Капчук также считает, что уголовное дело было сфабриковано.

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