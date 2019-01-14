Понедельник, 14 Января 2019 года
08:36:04 МСК

Вернувшийся в Россию бизнесмен из 90-х Капчук предстанет перед судом

Общество

Ему вменяют мошенничество

Екатеринбург, 14 января 2019, 08:19 — REGNUM  В Екатеринбурге перед судом предстанет бизнесмен Сергей Капчук, который в 2018 году вернулся в Россию из Великобритании, где находился последние годы. Его обвиняют по части 3 статьи 159 УК России, предусматривающей ответственность за мошенничество с использованием служебного положения или в крупном размере, сообщили журналистам в суде.

Дело рассматривает Верх-Исетский райсуд. Оно поступило 12 декабря 2018 года.

Следствие считает, что Сергей Капчук имел отношение к сделке 1997 года по приобретению в Москве трёхкомнатной квартиры. Ранее за это преступление был осуждён брат Сергея Константин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Капчук стал одним из бизнесменов, которые решили вернуться в Россию. Помощь в этом оказал федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Сергей Капчук также считает, что уголовное дело было сфабриковано.

Читайте ранее в этом сюжете: Опальный российский бизнесмен рассказал о преследованиях в Великобритании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить