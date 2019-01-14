В Китае 2670 человек получили уголовные сроки за незаконные публикации

Пекин, , 07:18 — REGNUM Власти Китая вынесли 2670 уголовных приговоров за нарушение закона и правил распространения материалов, а также публикацию порнографии и незаконных материалов в 2018 году, передает 13 января агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном управлении по борьбе с порнографией и незаконными публикациями КНР, 2670 обвиняемых было задержано по более, чем 12 тыс. случаев правонарушений в 2018 году. Незаконная деятельность варьируется от публикации незаконных материалов до порнографического контента, пиратской продукции, фейковых материалов, а также нарушения авторского права.

Кроме того, властями было закрыто 26 тыс. вебсайтов, содержащих непристойные и прочие вредные материалы, а также конфисковано 15,9 млн незаконным публикаций. В одном из случаев, произошедших в городе Цзясин провинции Чжэцзян на востоке Китая, полиция раскрыла криминальную банду, которая занималась стримингом порнографического видео. Злоумышленники на нём заработали 250 млн юаней ($36,67 млн). Было арестовано более 200 подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае была введена система вознаграждений за сообщения о нелегальном контенте в рамках кампании борьбы с ним. Сумма премии будет зависеть ценностью полученной информации и доходности каждой отдельной публикации.

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