Электронные проездные брелки «Подорожник» поступят в продажу в Петербурге

Санкт-Петербург, , 06:01 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга смогут расплачиваться за проезд в городском общественном транспорте с помощью брелков «Подорожник». С 14 января 2019 года в продажу поступает 50-тысячная партия этих электронных носителей, функционал которых аналогичен одноименной смарт-карте, к которой привыкли горожане. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

Напомним, что впервые брелки «Подорожник» появились в продаже во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Они были украшены символом российского «мундиаля» — изображением волка Забиваки. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, эти брелки пользовались повышенным спросом и уже в первый день продажи были целиком выкуплены пассажирами и коллекционерами.

Чтобы избежать ажиотажа, в этот раз тираж брелков будет передаваться в реализацию поэтапно, в течение нескольких дней. Стоимость устройства — 100 рублей. Продавать их будут в кассах станций метрополитена и офисах продаж городского учреждения «Организатор перевозок».

«Брелок изготовлен из прочного пластика и имеет отверстие для удобства крепления, например, к связке ключей или к цепочке», — отмечают в комтрансе.

Напомним, что на «Подорожник» можно записать различные виды проездных билетов, а также использовать его в качестве электронного кошелька, расплачиваясь за поездки со скидкой по сравнению с разовым билетом или жетоном.

Электронные карты «Подорожник» введены в обращение на территории Санкт-Петербурга с 1 января 2011 года. Петербургский проездной принимается не только в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутках, а также на двух пригородных автобусных маршрутах на территории Ленинградской области. Кроме того, на него можно записать билет на электричку — как разовый, так и абонемент.

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