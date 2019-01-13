«ЗИС» и «Виллис» в одном строю: в Петербурге показали машины войны

Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге с каждым днем всё ощутимее приближение юбилейной даты — 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В создании в городе соответствующего настроения участвуют не только военная и гражданская власть, но и общественники — активисты молодежных организаций и военно-патриотических клубов, реконструкторы, коллекционеры.

Одним из событий ровно за две недели до памятного дня стал проезд по центральным улицам Петербурга 13 января колонны автомобильной техники времен Второй Мировой войны.

В ходе ретропроезда «Машины Победы на Дороге Жизни» петербуржцы и гости города увидели отечественные легковые и грузовые ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-М1, ГАЗ-67, бронеавтомобили БА-20м, БА-64, а также американские автомобили Willys, Studebaker и Dodge, поставлявшиеся союзниками в СССР в годы войны.

Всего было представлено порядка 15 образцов автомобильного транспорта, использовавшегося на фронтах и в интересах тыла в годы Великой Отечественной войны.

Участниками мероприятия стали около 200 членов исторических и военно-патриотических клубов, занимающихся, в том числе, поиском и реставрацией автомобильной и военной техники.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, старт колонны начался у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, затем колонна свернула на Невский проспект, который ради этого был перекрыт.

Ретро-колонна, с машиной ДПС во главе, благополучно доехала до Дворцовой площади.

На площади была организована стационарная выставка автомобилей-ветеранов. Здесь же демонстрировали оружие времен войны, работала полевая кухня (к которой выстроилась огромная очередь), из которой всех желающих кормили солдатской кашей с тушенкой. Также на Дворцовой читали стихи и пели песни военных лет.

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