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«ЗИС» и «Виллис» в одном строю: в Петербурге показали машины войны

Общество

Ретропробег «Машины Победы на Дороге Жизни» приурочен к приближающейся годовщине снятия блокады Ленинграда

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«ЗИС» и «Виллис» в одном строю: в Петербурге показали машины войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Старт колонны у БКЗ «Октябрьский»

Санкт-Петербург, 13 января 2019, 17:15 — REGNUM  В Санкт-Петербурге с каждым днем всё ощутимее приближение юбилейной даты — 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В создании в городе соответствующего настроения участвуют не только военная и гражданская власть, но и общественники — активисты молодежных организаций и военно-патриотических клубов, реконструкторы, коллекционеры.

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Перед стартом колонны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Перед стартом колонны
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Перед стартом колонны ретро-пробега
Дарья Драй © ИА REGNUM
Перед стартом колонны ретро-пробега
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Реконструкторы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Реконструкторы

Одним из событий ровно за две недели до памятного дня стал проезд по центральным улицам Петербурга 13 января колонны автомобильной техники времен Второй Мировой войны.

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Выставка-ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка-ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни»
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Ретро-пробег «Машины Победы на Дороге Жизни»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ретро-пробег «Машины Победы на Дороге Жизни»

В ходе ретропроезда «Машины Победы на Дороге Жизни» петербуржцы и гости города увидели отечественные легковые и грузовые ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-М1, ГАЗ-67, бронеавтомобили БА-20м, БА-64, а также американские автомобили Willys, Studebaker и Dodge, поставлявшиеся союзниками в СССР в годы войны.

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Бронеавтомобиль времен войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бронеавтомобиль времен войны
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Пробег «Машины Победы на Дороге Жизни»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пробег «Машины Победы на Дороге Жизни»

Всего было представлено порядка 15 образцов автомобильного транспорта, использовавшегося на фронтах и в интересах тыла в годы Великой Отечественной войны.

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Ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни»
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Женщины в одежде 1940-х годов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Женщины в одежде 1940-х годов

Участниками мероприятия стали около 200 членов исторических и военно-патриотических клубов, занимающихся, в том числе, поиском и реставрацией автомобильной и военной техники.

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Выставка-ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни» на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка-ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни» на Дворцовой площади

Как передает корреспондент ИА REGNUM, старт колонны начался у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, затем колонна свернула на Невский проспект, который ради этого был перекрыт.

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Проезд колонны по Невскому проспекту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Проезд колонны по Невскому проспекту

Ретро-колонна, с машиной ДПС во главе, благополучно доехала до Дворцовой площади.

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Участники исторических и военно-патриотических клубов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники исторических и военно-патриотических клубов
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Участники военно-патриотических клубов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники военно-патриотических клубов
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Зрители на Дворцовой площади
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители на Дворцовой площади

На площади была организована стационарная выставка автомобилей-ветеранов. Здесь же демонстрировали оружие времен войны, работала полевая кухня (к которой выстроилась огромная очередь), из которой всех желающих кормили солдатской кашей с тушенкой. Также на Дворцовой читали стихи и пели песни военных лет.

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Полевая кухня на Дворцовой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Полевая кухня на Дворцовой
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Демонстрация оружия времен войны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрация оружия времен войны
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Карта битвы за Ленинград
Дарья Драй © ИА REGNUM
Карта битвы за Ленинград
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Участники реконструкторских клубов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники реконструкторских клубов

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Драй
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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