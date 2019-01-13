Люблинский суд Москвы вернул Золотову его иск к Навальному

Москва, , 14:46 — REGNUM Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии. генерала армии Виктора Золотова к оппозиционному блогеру Алексею Навальному заявителю. Такие данные следуют из материалов, опубликованных сегодня, 13 января, на сайте Люблинского суда Москвы.

В суде пояснили, что иск Золотова к Навальному был оставлен без движения ещё в середине декабря 2018 года, так как он был составлен с нарушениями. Истцу было дано время на устранение нарушений, но они так и не были устранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Золотов подал иск к блогеру Навальному с требованием опровергнуть сведения, которые содержались в так называемом расследовании Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет блогер, о поставках продовольственных товаров для Росгвардии по завышенным ценам. Кроме опровержения Золотов требовал взыскать с Навального 1 млн рублей.

В «расследовании» Навального речь шла о поставках продовольственных товаров для нужд Росгвардии. В частности, утверждалось, что крымский мясокомбинат «Дружба народов» поставляет продукты Росгвардии по завышенным ценам.

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