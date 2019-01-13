Синоптики ожидают потепления в Москве до +1°С

Москва, , 13:53 — REGNUM В Москве ожидается потепление до +1°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют потепление в столице. Ожидается, что днём 14 января температура воздуха составит от — 3 °C до — 1 °C, днём 15 января воздух прогреется до +1°C.

Синоптики предупреждают, что на местами дорогах образуется гололедица, также ожидается метель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр прогнозирует, что небольшой снегопад будет продолжаться в Москве до 19 января.