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Синоптики ожидают потепления в Москве до +1°С

Общество

Днём 15 января температура воздуха в столице поднимется выше нуля

Москва, 13 января 2019, 13:53 — REGNUM  В Москве ожидается потепление до +1°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют потепление в столице. Ожидается, что днём 14 января температура воздуха составит от — 3 °C до — 1 °C, днём 15 января воздух прогреется до +1°C.

Синоптики предупреждают, что на местами дорогах образуется гололедица, также ожидается метель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр прогнозирует, что небольшой снегопад будет продолжаться в Москве до 19 января.

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