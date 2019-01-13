Франция: «жилетов» стало больше, насилия — меньше

Париж, , 01:12 — REGNUM Манифестации «желтых жилетов» во Франции стали еще более многочисленными, однако уровень насилия снизился. Об этом заявила редактор отдела политики газеты Le Parisien Жанник Алими.

Акции протестующих, недовольных социальной политикой правительства, прошли 12 января в Париже и других французских городах в девятый раз. По данным правоохранителей, в общей сложности на улицы вышло 84 тыс. участников — на 34 тыс. человек больше, чем неделей ранее.

В целом очередные субботние выступления сопровождались меньшим уровнем насилия, чем акции за предыдущие два месяца, отметила Алими.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января во Франции во время акций протеста «жёлтых жилетов» были задержаны 240 человек.

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