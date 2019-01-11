В Москве с 14 января изменится график передвижения грузовиков

Москва, , 17:25 — REGNUM С 14 января в столице начнут действовать новые правила передвижения грузовых автотранспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения при правительстве Москвы.

В частности, изменится порядок оформления разовых пропусков — теперь получить пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство заявители смогут не чаще двух раз в месяц. Срок рассмотрения запросов увеличится до восьми рабочих часов.

Кроме того, станет единым в течение года время, ограничивающее передвижение грузовиков по городу, — с шести утра до десяти часов вечера. Сейчас ограничения на въезд в Москву устанавливаются по графику, который меняется на протяжении года. Также исчезает необходимость дважды в год осуществлять перенастройку камер фото и видеофиксации.

«Мы учитываем ту огромную важность для жизнедеятельности Москвы, которую обеспечивает качественная и современная грузовая логистика. Будем прикладывать максимальные усилия для того, чтобы необходимые москвичам товары и грузы своевременно доставлялись, но при этом обеспечивалась оптимальная загрузка городских дорог», — добавили в пресс-службе ЦОДД.

Напомним, с 11 ноября в России вступили в силу изменения, внесённые в технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств, согласно которому грузовые автомобили и автобусы могут целый год ездить на резине летнего типа.

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