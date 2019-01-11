Рейсы в петербургский аэропорт «Пулково» задерживаются из-за непогоды

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Три рейса, направлявшиеся в петербургский аэропорт «Пулково», задерживаются, так как капитаны воздушных судов решили уйти на запасной аэродром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 11 января в аэропорту.

Так, рейс №6018 авиакомпании «Россия» из московского «Внуково» должен был прибыть в петербургский аэропорт в районе полудня, но теперь ожидаются лишь в 16:35 мск.

Еще один московский рейс «России» (№6028) должен был приземлиться в 13:10 мск, но перенесен на 17:00 мск. Рейс той же авиакомпании из Мурманска опоздает примерно на четыре часа и прилетит в 17:10 мск.

В «Пулково» объяснили причины такого решения экипажей сильным боковым ветром. В аэропорту называют это единичными случаями на 11 декабря. Заметим, МЧС предупреждало о метелях, сильном снеге и ветре скоростью 15−18 м/с.

Кроме того, задерживаются на прибытие в «Пулково» и другие рейсы. Например, рейс №637 Uzbekistan Airways из Москвы в Петербурге ждут с опозданием на четыре часа в 16:20 мск. Самолет «России» из «Внуково» — рейс №6324 — ждали около полудня, но прибытие вероятно только в 16:18 мск.

Рейс из «Внуково» №9807 компании «Ак Ай Флай» вместо 14:10 мск ждут в Петербурге в 17:40 мск.