Парламент Казахстана обратился к правительству из-за аварии на меткомбинате

Астана, , 15:28 — REGNUM Депутаты Мажилиса парламента Казахстана направили запрос председателю правительства республики Бакэтжану Сагинтаеву в связи с крупной аварией на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау», сообщает 11 января агентство «КазТАГ».

Депутаты считают, что ухудшение технического состояния Карагандинского металлургического комплекса происходит из-за недофинансирования мероприятий по обновлению и модернизации промышленной базы, а также из-за кадровой политики руководства, которое стремится сократить численность персонала.

Депутаты попросили главу правительства информировать парламент о мерах правительства по снижению аварийности на металлургическом комбинате.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января исполнительный директор металлургического комбината АО «АрселорМиталл Темиртау» Вадим Басин заявил, что предприятие выйдет на плановые производственные показатели в конце января — начале февраля 2019 года.

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