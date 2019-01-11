Из Южной Кореи на Филиппины незаконно вывезли 6300 т отходов — СМИ

Сеул, , 16:08 — REGNUM Отходы, которые были незаконно вывезены с территории Южной Кореи на Филиппины, будут отправлены обратно. Об этом, как передает The Korea Economic Daily, сообщил 11 января министр окружающей среды Республики Корея.

По его словам, примерно 6300 тонн отходов было вывезено нелегально из Южной Кореи, однако 1200 тонн, хранящихся в 51 контейнере на острове Минданао (Филиппины), отправят обратно в Корею уже 13 января.

Министр отметил, что судно будет добираться до Южной Кореи 3−4 недели, в зависимости от погодных условий. По его словам, правительство Южной Кореи ведет переговоры с правительством Филиппин о сроках и процедурах ввоза оставшихся отходов. Известно, что отходы были вывезены на Филиппины с июля по октябрь прошлого года.

По заявлению представителей компании, которая вывозила отходы, в контейнерах находилась лишь пластмасса, однако как сообщили местные власти, в них оказались подгузники, лампочки, электроника, медицинские отходы и так далее.