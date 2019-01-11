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В Казахстане приступили к восстановлению популяции бухарского оленя

Общество

Олень должен стать кормовой базой для тигров

Алма-Ата, Казахстан, 11 января 2019, 14:16 — REGNUM  В резервате Иле-Балхаш на территории Алма-Атинской области Казахстана построили вольер для восстановления популяции бухарского оленя, который занесен в Красную книгу республики, сообщили 11 января на официальной странице резервата в Facebook.

Ранее данный вид оленей был широко распространен на территории Иле-Балхашского региона и занимал значительное место в рационе тигра.

Отмечается, что вольер построен при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы. Популяция оленей восстанавливается в рамках программы реинтродукции тигра в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года волонтёр движения «Возрождение туранского тигра» Тимофей Банников заявил, что первых амурских тигров планируется завести в Иле-Балхашский резерват в 2023—2025 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане сообщили о возрождении популяции тигров

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