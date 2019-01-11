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Матвиенко призвала называть вымогающих средства лжегазовщиков

Общество

Бизнес на трагедии

Москва, 11 января 2019, 13:57 — REGNUM  Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала прокуратуру оперативно реагировать на вымогательства средств мошенниками, пользующимся чужим горем из-за взрыва в Магнитогорске, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

После трагедии предприимчивые люди предлагают свои услуги под благовидным предлогом — беспокоясь о населении, которое живет в квартирах с газовым оборудованием.

«Уже сейчас известны многочисленные факты, что различного рода мошенники, воспользовавшись чужим горем, по всей стране вымогают у людей деньги на замену газового оборудования. Прокуратура должна решительно пресекать подобные случаи», — заявила Матвиенко в ходе торжественного заседания в Генпрокуратуре, посвященном 297-й годовщине образования ведомства.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области произошло обрушение целого подъезда десятиэтажного дома. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве приоритетной версии рассматривает взрыв бытового газа.

Трагедией пользуются мошенники, которые предлагают не бесплатно проверить исправность газового оборудования и провести его замену. В частности, лжегазовщики орудуют в Перми.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бизнес на трагедии»: свои услуги жителям Перми предлагают лжегазовщики

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Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
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