NYT: В Китае требуют удалить аккаунт в Twitter за критику властей

Шанхай, Китай, , 14:18 — REGNUM В Китае полиция распечатывает записи из Twitter с критикой властей, допрашивает их авторов и требует удалить аккаунты. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Источниками такой информации стали интервью с девятью жителями Китая и четырехчасовая запись одного из допросов. Журналисты выяснили, что в рассказах есть несколько схожих деталей. Например, полицейские якобы обычно распечатывали твиты и предлагали юзерам удалить либо конкретные записи, либо полностью аккаунты.

Как рассказали герои интервью, им угрожали и применяли к ним физическую силу, а допросы порой длились продолжительное время. По словам NYT, одного из активистов, на которого подписаны более 8 тыс. человек, приковали к стулу и не отпускали в течение восьми часов, пока тот не подписал соглашение никогда не заходить в Twitter. Другого юзера с 4 тысячами подписчиков, как утверждают журналисты, держали под стражей 15 суток, заставляя смотреть пропагандистские видеоролики.

The New York Times обратилась к китайским властям с просьбой о комментарии, однако не получила ответа. Отказался отреагировать на ситуацию и представитель социальной сети.

Twitter, как и множество других западных ресурсов, запрещен в Китае. Однако некоторые местные жители пользуются им с помощью прокси-серверов или VPN. По оценке профессора немецкой школы управления Hertie Даниэллы Стокманн, в Китае насчитывается порядка 3,2 миллиона пользователей Twitter — около 0,4% от всех пользователей интернета в стране.

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