Музей Победы в Москве побил рекорд посещаемости в новогодние каникулы

Москва, , 12:46 — REGNUM Музей Победы в Москве в новогодние праздники посетили более 35 тысяч человек. Музей побил прошлогодний рекорд посещаемости, сообщили в Минкультуры РФ.

Самой популярной стала выставка уникальных ёлочных игрушек «Старый добрый Новый год». На выставке можно было увидеть более 500 раритетных новогодних игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок.

Также у посетителей пользовался популярностью новогодний исторический квест «Ёлка Победы». В нём приняли участие около 10 тыс. детей.

Кроме того, в музее работал кинотеатр, временные экспозиции, рассказывающие о Великой Отечественной войне, и новогодний кроссбукинг.

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Как сообщало ИА REGNUM, коллекция уникальных ёлочных игрушек была передана для выставки телеведущим Александром Олешко.

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