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Власти Москвы бесплатно выделят участок под католический храм

Общество

Участок передадут для безвозмездного пользования на девять лет

Москва, 11 января 2019, 11:15 — REGNUM  В Москве появится храм Армянской католической церкви, сообщила журналистам 11 января и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась предоставить участок на пересечении улиц Адмирала Лазарева и Академика Понтрягина в районе Южное Бутово для строительства храма и приходского религиозно-культурного центра», — сказала она.

По ее словам, участок передадут для безвозмездного пользования на девять лет МРО «Святого Григора Просвятителя» Армянской католической церкви.

Предполагается, что площадь храма составит 1 тысячу квадратных метров.

Отметим, что большинство верующих армян исповедует православие и принадлежит к Армянской апостольской церкви.

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Католицизм
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