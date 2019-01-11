Власти Москвы бесплатно выделят участок под католический храм

Москва, , 11:15 — REGNUM В Москве появится храм Армянской католической церкви, сообщила журналистам 11 января и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласилась предоставить участок на пересечении улиц Адмирала Лазарева и Академика Понтрягина в районе Южное Бутово для строительства храма и приходского религиозно-культурного центра», — сказала она.

По ее словам, участок передадут для безвозмездного пользования на девять лет МРО «Святого Григора Просвятителя» Армянской католической церкви.

Предполагается, что площадь храма составит 1 тысячу квадратных метров.

Отметим, что большинство верующих армян исповедует православие и принадлежит к Армянской апостольской церкви.