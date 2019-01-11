Новогодние каникулы в Тамбове: фоторепортаж

Тамбов, , 16:10 — REGNUM В Тамбове новогодние развлечения проходили по запланированному сценарию. Основные праздничные мероприятия разместились на трех площадках у дворца спорта «Кристалл», в Парке Победы и в культурно-досуговом центре «Мир». Здесь же жители и гости смогли увидеть новогодний салют.

В парке усадьбы Асеевых горка из ледяных блоков, выросшая на два метра в высоту, пользовалась успехом у детворы, которые с нетерпением дожидались своей очереди забраться по ступенькам до самого верха и скатиться вниз. А ледяные персонажи из известных сказочных историй не оставили равнодушными взрослых посетителей — многие захотели сделать фото на их фоне. Среди героев можно было увидеть Щелкунчика с саблей на ледяном коне, который защищает от трехглавого мышиного короля девочку Мари. А рядом под музыку скрипача принц кружит в вальсе с Золушкой, которую ожидает ледяная карета в форме тыквы. Посетители парка не проходили мимо и прозрачных поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф и скульптур Деда Мороза и Снегурочки плывущих в ледяных волнах, которые расположились напротив компании Буратино с друзьями. Яркая разноцветная подсветка добавила разнообразие в цвет прозрачного льда.

На высоком берегу набережной реки Цены дети и взрослые катаются на самокатах, санках и ватрушках, получая при этом не только радость и адреналин, но и заряд бодрости на целый день.

На Новогодней поляне 2019 у дворца спорта «Кристалл» рядом с наряженной зеленой красавицей ёлкой расположились качели и карусели. Дети с удовольствием катались в карете, запряженной лошадью, а также на маленьких паровозиках с вагончиками, двигавшихся по всей площади.

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