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Новогодние каникулы в Тамбове: фоторепортаж

Общество

Тамбов порадовал жителей снежными зимними праздничными выходными и массой интересных развлекательных мероприятий

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Новогодние каникулы в Тамбове: фоторепортаж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тамбов

Тамбов, 11 января 2019, 16:10 — REGNUM  В Тамбове новогодние развлечения проходили по запланированному сценарию. Основные праздничные мероприятия разместились на трех площадках у дворца спорта «Кристалл», в Парке Победы и в культурно-досуговом центре «Мир». Здесь же жители и гости смогли увидеть новогодний салют.

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Тамбов. Новогодняя поляна у дворца спорта «Кристалл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тамбов. Новогодняя поляна у дворца спорта «Кристалл»

В парке усадьбы Асеевых горка из ледяных блоков, выросшая на два метра в высоту, пользовалась успехом у детворы, которые с нетерпением дожидались своей очереди забраться по ступенькам до самого верха и скатиться вниз. А ледяные персонажи из известных сказочных историй не оставили равнодушными взрослых посетителей — многие захотели сделать фото на их фоне. Среди героев можно было увидеть Щелкунчика с саблей на ледяном коне, который защищает от трехглавого мышиного короля девочку Мари. А рядом под музыку скрипача принц кружит в вальсе с Золушкой, которую ожидает ледяная карета в форме тыквы. Посетители парка не проходили мимо и прозрачных поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф и скульптур Деда Мороза и Снегурочки плывущих в ледяных волнах, которые расположились напротив компании Буратино с друзьями. Яркая разноцветная подсветка добавила разнообразие в цвет прозрачного льда.

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Ледяная композиция по мотивам сказки «Три поросенка»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяная композиция по мотивам сказки «Три поросенка»
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Ледяная композиция по мотивам сказки «Щелкунчик»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяная композиция по мотивам сказки «Щелкунчик»
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Скрипач
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скрипач
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Дед Мороз и Снегурочка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка
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Ледяная композиция по мотивам сказки «Золушка»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ледяная композиция по мотивам сказки «Золушка»

На высоком берегу набережной реки Цены дети и взрослые катаются на самокатах, санках и ватрушках, получая при этом не только радость и адреналин, но и заряд бодрости на целый день.

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Зимние забавы. Тамбов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зимние забавы. Тамбов
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Парк Победы. Тамбов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк Победы. Тамбов
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Голуби
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Голуби
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Тамбов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тамбов
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Снежный Тамбов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снежный Тамбов

На Новогодней поляне 2019 у дворца спорта «Кристалл» рядом с наряженной зеленой красавицей ёлкой расположились качели и карусели. Дети с удовольствием катались в карете, запряженной лошадью, а также на маленьких паровозиках с вагончиками, двигавшихся по всей площади.

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Ёлка на площади Ленина. Тамбов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ёлка на площади Ленина. Тамбов
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Площадь Ленина. Тамбов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Площадь Ленина. Тамбов
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Рождество
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рождество
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Сказочный олень
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сказочный олень
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Развлечения для детей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Развлечения для детей
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Новогодняя поляна 2019
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя поляна 2019

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regnum author Наталья Стрельцова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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