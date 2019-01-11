Каждый третий ребенок в Великобритании растет в бедности — исследование

Лондон, , 09:58 — REGNUM В Великобритании почти каждый третий ребенок растет в бедности, согласно данным независимой Комиссии по социальным показателям, сообщает NBC.

Ситуация ухудшается, Институт финансовых исследований считает, что к 2022 году детская бедность может достичь почти 37%. Такие предупреждения приходят во время подготовки к выходу из Евросюза, что, по мнению Банка Англии, может сократить экономику на 8% в течение года.

Брексит означает, что Великобритания также потеряет миллиарды финансирования ЕС, что значительно шло на пользу наиболее обездоленным районам страны, а ООН в прошлом месяце раскритиковала британское правительство за продолжение мер жесткой экономии, введенных после финансового кризиса 2008−2009 годов. Правительство признало, что страна будет беднее при любой форме Брексита, и многие опасаются, что те, кто с трудом сводит концы с концами, будут особо уязвлены, отмечают авторы.

«Различные источники прогнозируют, что уровень детской бедности достигнет 40%, — написал Филип Олстон, специальный докладчик ООН по вопросу о крайней бедности, в 24-страничном докладе о влиянии такой политики на Великобританию. — Для почти каждого второго ребенка быть бедным в Великобритании XXI века — это не просто позор, а социальное бедствие и экономическая катастрофа».

Олстон также отклонил теорию правительства о том, что работа — это решение проблемы бедности, подчеркнув, что 60% тех, кто живет ниже черты бедности, происходят из семей, в которых работает по крайней мере один член семьи.

Статистика ошеломляет: использование продовольственных банков (благотворительных организаций, которые собирают продукты от производителей и поставщиков и передают их нуждающимся) в Великобритании увеличилось в четыре раза с 2012 года. В настоящее время в стране насчитывается около 2000 продовольственных банков, тогда как в разгар финансового кризиса их было всего 29.

Падение стоимости фунта после референдума о Брексите уже увеличило стоимость жизни для людей, живущих в бедности, примерно на 400 фунтов стерлингов (506 долларов США) в год, говорится в докладе ООН.

В среднем 36 человек за прошлый год становились бездомными в Великобритании, согласно данным благотворительного приюта.

Фонд Джозефа Роунтри, благотворительный фонд научных исследований и разработок, предупреждает, что если правительство не увеличит выплаты пособий в достаточной степени, чтобы учесть инфляцию после Брексита, до 900 000 человек могут оказаться в нищете.

В докладе ООН также отмечается, что правительство Великобритании не имеет официального метода измерения бедности.

«Британское сострадание к тем, кто страдает, было заменено карательным, подлым и часто бессердечным подходом правительства к тем, кто находится на самых низких уровнях общества», — добавил Олстон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй распорядилась ускорить приготовления к возможному выходу Великобритании из Евросоюза без какого-либо соглашения, направив новые ассигнования — а именно 2,2 млрд евро — во все государственные ведомства на случай чрезвычайной ситуации.