Арендодателя Актауского аэропорта в Казахстане оштрафовали на $4 тыс

Атырау, Казахстан, , 09:19 — REGNUM Актауский городской суд обязал ТОО «АТМ Групп», которое использует терминал Актауского международного аэропорта, заплатить штраф в размере 1,6 млн тенге ($4258), сообщает 11 января агентство «Казинформ».

Следователи антимонопольного департамента Мангистауской области Казахстана выяснили, что компания устанавливала высокую стоимость аренды помещений в аэропорту, пользуясь монопольным положением.

Причиной проверки стали жалобы пассажиров в связи с высокими ценами на продукты питания. В частности, стоимость одной самсы составляет 500 тенге ($1,33). ТОО «АТМ Групп» также заплатит 15 млн тенге ($39 920) незаконно полученного монопольного дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О естественных монополиях». Документ направлен на введение стимулирующего метода для регулирования монополий.

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