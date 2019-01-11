«Детей до семи лет не возим»: транспортный скандал в Арзамасе

Арзамас, Нижегородская область, , 08:40 — REGNUM В Арзамасе (Нижегородская область) разворачивается автотранспортный скандал, который спровоцировало появление нового вида общественного транспорта — маловместительных маршрутных такси, в которых запрещена перевозка детей до семи лет. Об этом свидетельствует специальная наклейка на дверях транспортных средств. Городские власти уже оповещены о ситуации, а муниципальный перевозчик «Арзамаспассажиравтотранс» обратился с заявлением в полицию с просьбой проверить частных перевозчиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На маршрутах используется минивэн ГАЗ-2217, более известный как «Соболь», который не относится к автобусам.

Тревогу о странном транспорте первыми забили жители города, которые и выложили в соцсетях фотографии со значком о запрете на перевозку пассажиров до семи лет. Позднее городское издание «Ленинская смена» сообщило, что проезд в этом транспорте стоит 25 рублей.

«Новый общественный транспорт с одной стороны понравился жителям (муниципальных развалюх приходится ждать по полчаса), с другой удивил. Ибо к табличкам «вход с собаками запрещен» или «зайцев не возим» все как-то привыкли, но вот «проезд с детьми запрещен» — это абсолютная новация», — написала газета.

Внимание полиции к ситуации привлёк муниципальный перевозчик «Арзамаспассажиравтотранс», обратившийся с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. В комментариях нижегородским СМИ городские власти также пояснили, что ведётся разбирательство, а сами маршрутки принадлежат частному предпринимателю и, вероятно, лицензии на автотранспортные общественные перевозки он не имеет.

Объяснение запрета на перевозку детей до семи лет довольно просто — по правилам дорожного движения детей до семи лет в таком транспорте должны перевозить в специальных удерживающих устройствах, которые владельцам маршруток малой вместимости (до восьми мест), устанавливать невыгодно. Перевозка же без автокресел и иных удерживающих специальных устройств наказывается административным штрафом до трёх тысяч рублей на граждан, до 100 тыс. рублей на юрлиц и до 25 тыс. рублей — на должностных лиц.