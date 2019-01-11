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Полиция будет контролировать все общественные мероприятия в столице Уганды

Общество

И гражданские, и политические мероприятия в ближайшие полгода будут проходить с обязательным присутствием полиции

Кампала, 11 января 2019, 08:21 — REGNUM  Полицейским было поручено наблюдать за всеми гражданскими и политическими мероприятиями и церемониями в столице Уганды, Кампале и предоставить отчеты в Управление криминальной разведки CID. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Это распоряжение поступило 8 января и касается всех мероприятий в ближайшие 6 месяцев.

Ранее по распоряжению CID полиция предотвратила концерт Бобби Вайна, также ему запретили посетить церковное мероприятие в районе Буикве.

CID было создано два года назад вместо распущенного Специального подразделения, которое занималось политической разведкой на различных уровнях власти и защитой высших лиц государства от потенциальны угроз их безопасности.

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