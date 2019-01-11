Доплаты за классное руководство в Казахстане планируют повысить в три раза

Астана, , 08:00 — REGNUM Учителям в Казахстане планируют предоставить социальные гарантии на приобретение жилья по льготному кредитованию без первоначального взноса и на получение служебного жилья или общежития. Об этом 10 января сказала заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования министерства образования и науки Казахстана Сауле Кабимолдаева на общественных слушаниях по вопросу нового законопроекта о статусе педагога, сообщает агентство «Казинформ».

Глава департамента добавила, что учителям планируют повысить размер доплат за проверку тетрадей в три раза, до 10 600 тенге ($28,2) в 1−4 классах и в 2,7 раза, до 12 200 тенге ($32,5) в 5−11 классах. Доплата за классное руководство увеличится в три раза: в 1−4 классах до 13 тыс. тенге ($34,6), в 5−11 классах до 15 900 тенге ($42,3).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в школе-лицее №59 Астаны прошли общественные слушания нового законопроекта о статусе педагога в Казахстане. В ходе обсуждения отмечалось, что учителям планируют выделить доплату за наставничество над молодыми педагогами.

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